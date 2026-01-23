札幌市西区八軒の路上で１月２２日、下校中の小学生が見知らぬ男に腹部を殴られる暴行を受けました。警察が男の行方を追っています。事件があったのは札幌市西区八軒７条西１丁目の路上です。２２日午後３時半すぎ、１人で下校していた小学５年生の男の子が、向かい側から歩いてきた見知らぬ男とひじがあたり振り返ったところ、腹部を１回殴られました。男はそのまま徒歩で立ち去り、男の子にけがはありません。警察によりますと、