俳優の鈴木亮平（42）が22日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」（後7・00）に出演。中学時代にファンクラブに入会するほど憧れていた超大物女性歌手と飛行機で遭遇したことを振り返った。「麻布十番芸能人御用達スイーツ旅」企画に登場した鈴木。「ファンミーティングに突然本人がやって来たら」のファンへドッキリを仕掛ける前に、スタッフから「鈴木さんが憧れた人はいるんですか?」と質問された。