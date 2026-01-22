カルボナーラやボロネーゼもいいけれど、たまには日本のエッセンスを取り入れた「和風スパゲッティ」はいかがですか？今回は和×イタリアンの「傑作」と呼びたくなる逸品たちをご紹介します。

和風の味付け×生パスタの相性の良さに唸る『スパゲティ麦小屋』＠青山

「20年前は日本人向けの和風な味わいと生パスタの組み合わせはまだ珍しく、チャレンジしたいと思ったんです」と店主の岡田達夫さんは20年前にこちらをオープン。

一番のおすすめである「ミートソースとなっとう」は、その名の通りお店でじっくり仕込んだミートソースに納豆が絡む逸品だ。

ミートソースとなっとう1050円

『スパゲティ麦小屋』ミートソースとなっとう 1050円 フワフワクリーミーな納豆の秘密はメレンゲ状にした卵白

ポイントとなるのはソースではなく納豆で、卵白をメレンゲにして合わせクリーミーに仕上げる。

お行儀は悪いが全体をよく混ぜてバクッとやれば、もちもちの生パスタにミートソースの旨みと酸味、納豆の香りとチーズのコクが渾然一体となって……多幸感溢れるやみつきの味わいなのだ。

他にも、たらこ系のパスタや海鮮を使った和と伊を組み合わせたパスタなどメニューも充実。リピーターの多さにも大納得です。

『スパゲティ麦小屋』ご主人 岡田達夫さん

ご主人：岡田達夫さん「オーダーを受けてからひとつずつ茹で上げています」

『スパゲティ麦小屋』

［店名］『スパゲティ麦小屋』

［住所］東京都港区南青山2-11-14

［電話］050-5484-8816

［営業時間］11時〜21時半LO

［休日］不定休

［交通］地下鉄半蔵門線ほか青山一丁目駅1番出口から徒歩6分

多彩な経験からヒント得た個性派パスタが続々登場『Locanda trattoria』＠茅場町

「パスタやピザがメインですが、ジャンルを超えた食堂のような場所を目指しています」とは、店主の赤谷健司さん。

名物の「宇和島の鯛めし風ペペロンチーノ」は、出身地・愛媛の和食店で働いていて際に出合った鯛めしをアレンジした。

愛媛県宇和島鯛めし風ペペロンチーノ1870円

『Locanda trattoria』愛媛県宇和島 鯛めし風ペペロンチーノ 1870円 鯛めし用のだしの塩味をパスタに合わせて少し控えめに

よく混ぜて味わうと、深い旨みの中にほんのり甘さを感じるだしが卵でまろやかになり、飲み干さずにはいられない。

「和牛ローストビーフときのこのトリュフクリーム」は、フレンチの経験から生まれたもの。トリュフの香りと薄くスライスされたローストビーフがとろける。濃厚クリームなのに後味が軽いのは、気づかれない程度にだしを加えているからだとか。

この2品は基本的に夜のメニューだが、ランチに登場することも。サラダ付きでお得になるので月1〜2回のチャンスをお見逃しなく。

『Locanda trattoria』店主 赤谷健司さん

店主：赤谷健司さん「鯛めしとローストビーフは取り置きがおすすめです」

『Locanda trattoria』

［店名］『Locanda trattoria』

［住所］東京都中央区新川1-28-33Glanffice茅場町地下1階

［電話］03-6222-9882

［営業時間］11時〜15時（14時30分LO）、17時〜22時（21時LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄日比谷線茅場町駅1番出口から徒歩8分

微細な差し引きから生まれる驚きの味わい『カルボナーラ専門店HASEGAWA吉祥寺』＠吉祥寺

神楽坂で開業する前、間借り営業をしていた吉祥寺に2025年3月、2号店がオープン。

珍しいカルボナーラがそろうが、創業時から根強い人気を誇るのが、「山椒のカルボナーラ」。山椒の香りに包まれ、まろやかさの中で爽やかな辛みとしびれが際立つ。うなぎや中華とは違う、ソースになじむスパイス感がすばらしい。

山椒のカルボナーラ1780円（ランチはサラダ付きで1580円）

『カルボナーラ専門店 HASEGAWA 吉祥寺』山椒のカルボナーラ 1780円（ランチはサラダ付きで1580円） 重くならず、もちもち感も楽しめるように2mmの生パスタを使用

「あらゆる山椒を試しましたから。今もより良いものがないか探し続けています」とは、店主の長谷川浩平さん。

ベースのソースは、卵とチーズにだしを合わせて最後までおいしく食べられる濃度を追求したもの。だしの旨みのおかげで、和に限らず個性のある素材を受け止めてくれるのだ。

今も新しい素材や調味料を試したり、スタッフもアイデアを出したりと、新メニューの開発に励んでいる。カルボナーラは奥が深い！

『カルボナーラ専門店 HASEGAWA 吉祥寺』店主 長谷川浩平さん

店主：長谷川浩平さん「和風では生わさびのカルボナーラも人気です」

『カルボナーラ専門店 HASEGAWA 吉祥寺』

［店名］『カルボナーラ専門店HASEGAWA吉祥寺』

［住所］東京都武蔵野市吉祥寺南町2-9-10吉祥寺ファーストビル地下1階

［電話］0422-26-6675

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時半〜21時（20時半LO）

［休日］無休

［交通］JR中央線ほか吉祥寺駅南口から徒歩4分

