トヨタ自動車が世界販売台数で「6年連続の首位」となった。グループの“総帥”である豊田章男会長と、「一心同体」などと評される佐藤恒治社長。2人が、「首位のその先へ」と狙う野望とは何か。（佃モビリティ総研代表佃 義夫）トヨタが「業界1強」の構図がさらに明確に2026年1月1日付の全国紙に、トヨタ自動車は見開きの全面広告を出した。緋色の背景、その中心にたたずむ1台のクルマ。鳳凰のエンブレムを抱く「センチュリー