「攻めたサイズ」のホイールがずらり2026年1月9日から11日まで、幕張メッセ（千葉市）で開催された「東京オートサロン2026」では、カスタマイズカーが所狭しと並べられ、多くの来場者でにぎわいました。出展した企業のひとつ、近藤エンジニアリングは、大阪府和泉市に店舗を構えるメーカーであり、特にスバルの水平対向エンジンを搭載した車両のチューニングを得意としています。オートサロン会場には、スバル「WRX S4」（