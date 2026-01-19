第102回箱根駅伝の復路7区では、2年生たちの熱い戦いがありました。18日、CS日テレジータスで「続報！箱根駅伝 日テレジータス特別編」が放送。戦いの裏側が明かされました。7区は小田原中継所から平塚中継所まで21.3キロ。山おろしの風で冷え込み、太陽が高くなるにつれて正面からの陽射しが強くなるため、気温の変化が一番大きい区間であり、9キロ過ぎから小さなアップダウンが続き、ペースがつかみにくく走りにくいコースといわ