お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める18日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。同番組で、自身が絶対に悪口を言わない芸能人について語る場面があった。有吉は「このラジオには絶対的なルールがあります」と切り出すと「三谷幸喜さん、中村獅童さん、若槻千夏さんの悪口は絶対に禁止とさせていただきます。本人への中傷は受け付けておりませんので、送ってこないでく