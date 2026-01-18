南警察署（資料写真）神奈川県警南署は１８日、暴力行為等処罰法違反と暴行、住居侵入の疑いで、自称横浜市南区共進町３丁目、無職の男（８０）を逮捕した。逮捕容疑は、１７日午後５時４０分ごろ、同じマンションに住む男性（５４）の部屋に侵入し、刃物を示しながら「殺すぞ」などと脅迫し、男性の顔面を殴るなどした、としている。署によると、男は「殴っていません」と供述し、容疑を一部否認している。２人に面識はあり