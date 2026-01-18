群馬町（現群馬県高崎市）で１９９８年に一家３人が殺害された事件は、１４日で発生から２８年となった。県警は事件の風化を防ぎ、新たな情報提供につなげようと、殺人容疑で指名手配されている元トラック運転手小暮洋史容疑者（５６）の歯科治療の記録を、初めて公開した。県警のホームページで１２日から公開されているのは、９５年の小暮容疑者のデンタルチャート。左奥歯が欠けているのが特徴で、詰め物やかぶせ物の位置も