¡ØTBS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²èº×2026¡Ù¸½Âå¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñÌäÂê¤ËÇ÷¤ë5ºîÉÊ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¸ø³«
¡¡3·î13Æü¤è¤êÅìµþ¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¤ÎÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè6²óTBS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²èº×2026¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×5ºîÉÊ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È°Ê¹ß¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë´ÑµÒÆ°°÷¤ò¿¤Ð¤·¡¢2026Ç¯¤ÇÂè6²ó¤ò·Þ¤¨¤ëËÜ±Ç²èº×¤Ï¡¢Îò»ËÅª»ö·ï¤«¤é¡¢¤¤¤Þµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¡¢»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤Þ¤Ç¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤ª¤è¤ÓJNN·ÏÎó¶É¤Îµ¼Ô¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¸½¾ì¤ÇÄÏ¤ß¡¢º²¤ò¹þ¤á¤ÆÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Î¾ðÇ®¤¬·ë¼Â¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡1·î9Æü¤Ë¤Ï2025Ç¯¤Î±Ç²èº×¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¾®²°ÈÖ È¬¥ö³Ù¤ËÀ¸¤¤ë ·à¾ìÈÇ¡Ù¤¬¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯2025Ç¯¤Î±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø¥«¥é¥Õ¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ～·¯¤ÈËÍ¤Î¥É¥êー¥à2～¡Ù¤¬¡¢¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥áー¥«ー¹ñºÝ±Ç²èº×2026¡×¤Î4ÉôÌç¡Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーºîÉÊ¾Þ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー´ÆÆÄ¾Þ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁüÉ½¸½¾Þ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¾Þ¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÇ¯¤Î±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢É½¸½¼Ô¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê´¶À¤Ë½Ð²ñ¤¦¡Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êý¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢¸½Âå¤ò¼è¤ê´¬¤¯½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ËÇ÷¤ë¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤«¤é16ºîÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿5ºîÉÊ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¡£
¡¡1ËÜÌÜ¤Ï¡Ø¤¢¤ëÆü¡¢²ÈÂ²¤¬»à·º¼ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ―¡Ù¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë»à·º¼ü¤Î¿Æ¡¢Äï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£»ö·ï¤«¤é15Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£À¸³è¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¸ì¤ë²ÈÂ²¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤Ï¡Ø»à·ºÀë¹ð¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î ¥¢¥Õ¥¬¥ó¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¡£ÆÍÁ³¡¢¥¿¥ê¥Ð¥ó¤Ë¡È»à·ºÀë¹ð¡É¤µ¤ì¤¿ÊÛ¸î»Î¥Õ¥¡¥Æ¥£¥Þ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î¹ñ³°ÂàÈò¤òÄÉ¤¦¡£´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëÆñÌ±¤¿¤Á¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î»Ñ¤âÍ½¹ðÊÔ¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡3ËÜÌÜ¤Ï¡Ø¶¯À©ÄÀÌÛ～»¦¤µ¤ì¤ëµ¼Ô¤¿¤Á～¡Ù¡£µã¤Êø¤ì¤ë½÷À¤Î±ÇÁü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½¹ð¤Ï¡¢±ø¿¦¤Î¹ðÈ¯¤¬¸¶°ø¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤ÉÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¼Â¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢¥«¥á¥é¤È¥Ú¥ó¤òÉð´ï¤ËÆ®¤Ã¤¿¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Îµ®½Å¤ÊµÏ¿¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4ËÜÌÜ¤Ï¡Ø¼õÇ¦¤Î¹ñ ÊóÆ»1930·à¾ìÈÇ¡Ù¡£ÀïÁè¤ÎÌ±´Ö¿ÍÈï³²¤Ø¤Î¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸ÇÔÀï¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤ÈÈæ³Ó¡£¡ÖÂÑ¤¨Ç¦¤Ö¤³¤È¡×¤òÁª¤ó¤À¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¼õÇ¦ÏÀ¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡5ËÜÌÜ¤Ï¡ØÆÃ¹¶¤Î³¤ ～3D¤¬¸ì¤ë80Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â～¡Ù¡£¥«¥á¥é¤Ï¡¢³¤¤ÎÄì¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÂç¤¤ÊÁ¥¤òÂª¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÁ¥¤òÄÀ¤á¤¿¤Î¤ÏÆÃ¹¶Ââ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢ÄÀ¤ó¤ÀµðÂçÁ¥¤òºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê3D²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¼Â¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×STARGLOW¤¬¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤Ê¤ëÌ´¤Ø¤È¿Ê¤à»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡ØTHE LAST PIECE -Glow of Stars-¡Ù¤ò´Þ¤à¡Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢Àï¸å¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤Ã¤¿4¿Í¤Î¡ÖÀïÁè²Ö²Ç¡×¤¿¤Á¤¬°¦¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿ÂÀ×¤òÇÐÍ¥¡¦Æà½ï¤¬Ã©¤ë¡ØWar Bride2 Æà½ï¤È4¿Í¤ÎÀïÁè²Ö²Ç¡Ù¤ò´Þ¤à¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤â¶áÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë