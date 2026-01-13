20年で12倍以上に上がった金相場 買取店の査定現場に密着してみたABCマガジン

20年で12倍以上に上がった金相場 買取店の査定現場に密着してみた

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 近年、金相場は右肩上がりで、2025年9月には初めて1gあたり2万円を突破
  • 希望買い取り価格6〜7万円で店に持ち込んだ女性は、総額42万円に
  • 希望の7倍という高値に「ちょっと信じらんない」と笑いが止まらない様子
