20年で12倍以上に上がった金相場 買取店の査定現場に密着してみた
2026年1月13日 17時0分
ざっくり言うと
近年、金相場は右肩上がりで、2025年9月には初めて1gあたり2万円を突破
希望買い取り価格6〜7万円で店に持ち込んだ女性は、総額42万円に
希望の7倍という高値に「ちょっと信じらんない」と笑いが止まらない様子