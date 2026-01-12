Ｊ１Ｇ大阪のＭＦ名和田我空（１９）は１２日、全国高校サッカー選手権で初優勝を飾った母校の神村学園（鹿児島）を祝福した。神村学園に在籍していた高校２年時の２３年には、Ｕ―１７代表としてＵ―１７アジア杯でＭＶＰと得点王となり優勝に貢献。翌年は夏の総体で準優勝するも、冬の選手権は県大会決勝で敗れて涙を飲んだ。現在の３年生は１年下の後輩で、ともに高校生活を過ごした。大会史上最多の６万１４２人を集めた