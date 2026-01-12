◇第104回全国高校サッカー選手権決勝鹿島学園0ー3神村学園（2026年1月12日MUFG国立）3大会ぶり12回目の出場となる鹿島学園（茨城）は神村学園（鹿児島）に0−3で敗れ、悲願の初優勝を逃した。鈴木雅人監督は夏春2冠を達成した神村学園を称えた。「神村学園さんは本当に強かった」と鈴木雅人監督。「見とれるというか、チャンピオンにふさわしいチームだと対戦して思った」と続け、フィジカル、技術面で圧倒されたことを