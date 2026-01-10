様々な分野で活躍するドローンを身近に感じてもらおうと杵築市で子どもたちが操作を体験できるイベントが行われました。 杵築市のるるパークで10日からはじまったこのイベントは県ドローン協議会の主催で行われていて、今年で5回目です。会場には大小さまざまなドローンが登場し、10のブースに分かれて来場者による操作体験やデモフライトが行われました。このうち今年初めて設けられた射的ブ}