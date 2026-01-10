2025年、各国のシェフやレストランジャーナリストら1000人以上の専門家の投票で決定する国際的な食のアワード「世界のベストレストラン50」で、ペルー共和国の首都・リマにあるニッケイ料理レストラン「Maido（マイド）」が1位に輝きました。近年、少しずつ耳にするようになってきた「ニッケイ料理」ですが、ペルーと日本の食文化が融合した料理で、サーモンやタコ、ホタテといった魚介に、唐辛子、ライム、タマネギ、パクチーな