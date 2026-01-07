アメリカのトランプ大統領が獲得に意欲を示す、デンマーク自治領のグリーンランドについて、ヨーロッパの首脳らが、「主権を尊重する必要がある」と共同声明を出しました。【映像】グリーンランドの様子イギリス、フランス、ドイツ、デンマークなど、ヨーロッパ7カ国の首脳らは6日、デンマーク自治領のグリーンランドについて、「主権、領土的一体性、国境の不可侵を尊重する必要がある」とする共同声明を発表しました。「グ