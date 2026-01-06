資生堂は６日、昨年１２月に一部の国内子会社を含めて実施した希望退職者の募集で、２５７人が３月末に退職することになったと発表した。２００人前後の応募見込み数を上回った。通常の退職金に勤続年数などに応じた「特別加算金」を上乗せして支給し、関連費用として約３０億円を計上する。資生堂は昨年１１月、２０２５年１２月期連結決算（国際会計基準）で、過去最大となる５２０億円の最終赤字に転落するとの見通しを発