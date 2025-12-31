2025Ç¯¤Î¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¸õÊä10Âæ¤È¤Ï¡©¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢AD¹â¶¶¤Ç¤¹¡£Ëè½µ·îÍËÆü¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¤ÎÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¡×¤Î¤´°¦ÆÉ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Õ¥§¥ë¤µ¤ó¤Îµ­»ö¤Î¸å¤Ë¡Ö¸å¥è¥¿¡×¤È¾Î¤·¤Æ´ØÏ¢¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸å¥è¥¿¤À¤±ÆÈÎ©¤·¤¿µ­»ö¤È¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î4Æü¡¢¡Öº£Ç¯¤Î°ìÂæ¡×¤ò·è¤á¤ë2025-2026 ÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê°Ê²¼