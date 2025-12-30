6月に発売されたNintendo Switch 2の大ヒットをはじめ、様々なトピックがあった2025年のゲーム業界。なぜ、Nintendo Switch 2はこれほど人気が出たのか。また、話題となったゲームソフトや今年のゲーム業界を表すキーワードを、ゲーム情報総合サイト『ファミ通.com』編集長の三代川 正さんに聞きました。■「想像以上の売れ行き」だったNintendo Switch 2発売から約8年を迎えた、Nintendo Switchの後継機として発表されたNintendo