高齢の親の支出を見ていると、「それは必要なお金なのか、それとも無駄なのか」と判断に迷う場面があるかもしれません。特に毎月発生する固定費は、家計への影響が分かりやすいだけに、気になりやすいものです。 一方で、金額だけを見て「高い」「安い」と決めてしまうと、本来守るべき生活の質や将来の安心を見落としてしまうこともあります。本記事では、70代の親が利用する大浴場付きジムの会費を例に、「家計」「光熱費」