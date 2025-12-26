台湾有事に関する１１月７日の高市早苗首相の国会答弁に中国が反発し、日中間対立が激化している。そんななか、中国文化観光部は１１月下旬、複数の大手旅行代理店のトップを招集し、日本への観光客数を当初の６割に減らすよう指示したという。その際、政府の指示を公表しないよう通達したとみられる。そのため、中国メディアはこの「６割」指示の件を一切報じていないようだ。中国当局は旅行会社に対し、具体的指示として、