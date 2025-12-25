讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2026年1月3日（土）から1月13日（火）までの期間限定（数量限定）で、「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」を販売する。丸亀製麺では、香川県本場さぬきうどん協同組合年明けうどん普及委員会の活動に賛同し、2013年から「年明けうどん」を販売開始。「純白」のうどんに、「紅」の食材を添えた、新春にぴったりのメニューを提供し、丸亀製麺の利用客の幸せや長寿を願っているという。そ