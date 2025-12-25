【丸亀製麺】「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」を新春限定で販売

讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2026年1月3日（土）から1月13日（火）までの期間限定（数量限定）で、「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」を販売する。

丸亀製麺では、香川県本場さぬきうどん協同組合年明けうどん普及委員会の活動に賛同し、2013年から「年明けうどん」を販売開始。「純白」のうどんに、「紅」の食材を添えた、新春にぴったりのメニューを提供し、丸亀製麺の利用客の幸せや長寿を願っているという。

そんな丸亀製麺が、今回、提供するのは、食べ応えのある「大海老天」と濃厚な旨みを楽しめる「本ずわい蟹」が同時に味わえる1杯。麺職人が粉からつくる打ち立てうどんに、熱々の玉子あんかけをかけた特別メニュー。

※画像はイメージ

存在感を放っているのは、サクッとした食感を出すために、衣のつけ方にも工夫をこらした「大海老天」と、軽く火を入れ水分を飛ばし、旨みをとじこめた「本ずわい蟹」。また、国産100%小麦、塩、水のみで打られたうどんは、釜から直接丼に盛り付ける、熱々の「釜抜き麺」で提供。全体をまとめるのは、店内で丁寧に仕込む、熱々の玉子あんかけ。数時間おきにひく白だしがベースで、溶き卵を数回に分けて入れ、ふんわりとした口当たりに仕上げているという。

〈商品概要〉

・商品名

「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」

・価格

（並）990円、（大）1,170円

・販売店舗

全国の丸亀製麺

※一部店舗では販売していない

※店舗により、取り扱いが異なる場合あり

※店舗の状況により商品の販売ラインナップを急遽変更する場合あり

※なくなり次第終了

・販売期間

2026年1月3日（土）〜1月13日（火）

※販売状況によって、販売開始・終了時期が店舗によって異なる場合がある

※年末年始は営業日及び営業時間が店舗によって異なる場合がある（詳細は公式サイトへ）

・テイクアウト

テイクアウト可能商品。

※うどんサイズは（並）（大）のみ。

※容器代として1杯につき別途50円

※一度水で締めたうどんを温めて提供する

※2時間を目安に、早めに食べること

※テイクアウトに三つ葉はつかない