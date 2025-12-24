東海テレビ放送（名古屋市）は２４日、週刊誌が報じた小島浩資会長のセクハラ疑惑を巡り、小島氏が２３日付で会長を辞任し、林泰敬社長が月額報酬２０％を３か月間自主返納すると発表した。疑惑については「セクハラに該当するような言動をしていたとは言えない」とする調査報告書を公表した。先月発売の週刊新潮は、小島氏が酒席で女性スタッフらに対し、不適切な言動をしていたと報じた。外部の弁護士らでつくる調査委員会が