「おそ松さん総選挙」（C）赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会オリコンニュース

「おそ松さん総選挙」の結果発表 キャラクター部門1位は松野カラ松

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 25年10月6日でテレビアニメ「おそ松さん」が10周年を迎えた
  • ファン参加型投票企画「おそ松さん総選挙」の結果が発表された
  • キャラクター部門では「松野カラ松」が1位となった
