ニューストップ > 芸能ニュース > アニメニュース > 「おそ松さん総選挙」の結果発表 キャラクター部門1位は松野カラ松 入野自由 おそ松さん テレビ イベント 池袋 赤塚不二夫 YouTube トッティ 総選挙 写真集 オリコンニュース 「おそ松さん総選挙」の結果発表 キャラクター部門1位は松野カラ松 2025年12月24日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 25年10月6日でテレビアニメ「おそ松さん」が10周年を迎えた ファン参加型投票企画「おそ松さん総選挙」の結果が発表された キャラクター部門では「松野カラ松」が1位となった 記事を読む