女優の波瑠（３４）と俳優の高杉真宙（２９）が２３日、結婚を発表した。波瑠、高杉がともにそれぞれのインスタグラムを更新し、同じ連名の文書画像をアップ。「いつも応援してくださっている皆様。私ごとで大変恐縮ではありますが、 この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。２人は２０２３年のドラマ「わたしのお嫁くん」で共演。「仕事を通じてお互いを知り、