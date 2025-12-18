２０２６年北中米Ｗ杯アフリカ予選で敗退したナイジェリアはコンゴが資格のない選手を出場させたとして国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に調査を求めた。英メディア「ＢＢＣ」によると、コンゴはアフリカ予選プレーオフでナイジェリアに勝ち、大陸間プレーオフ（３月）に進出。ただナイジェリアサッカー連盟（ＮＦＦ）はコンゴで二重国籍が認められていないため出場資格がない選手がプレーしていたと主張。調査を求めてＦＩＦＡに