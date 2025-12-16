2025年12月13日、韓国・京郷新聞は「大統領が検討を指示しても、日本へのコメ輸出は容易ではない。なぜ？」と題した記事を掲載した。李在明（イ・ジェミョン）大統領は9日の閣議で、日本へのコメ輸出契約を検討するよう農林畜産食品部に指示した。日本はコメ価格の急騰にあえいでいるが、韓国は今年、過剰生産が予想されている。実現すればウィンウィンの取り引きだが、政策当局はさまざまな与件から「輸出は容易ではない」との見