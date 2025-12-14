ハノイ駅に停車する「ハノイトレイン」＝2025年9月、ベトナム・ハノイ（共同）ベトナムの文化や歴史に触れる豪華な観光列車「ハノイトレイン」の運行が2025年9月に正式に始まり、国内外の観光客の人気を集めている。ディーゼル機関車がけん引する真新しい車両内では国産のお茶が提供され、プロの楽団による民謡の生演奏も披露される。首都や郊外の名所を車窓から楽しめ、観光業活性化の起爆剤に期待されている。（共同通信ハノイ