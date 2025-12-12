バンダイは、『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』とJAM HOME MADEがコラボしたアクセサリー「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン×JAM HOME MADE コンテニュータイバー」(11,000円)を発売している。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けている。予約受付の終了は12月15日23時まで、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン×