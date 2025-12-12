マインツのMF川崎颯太が11日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)リーグフェーズ第5節のレフ・ポズナン戦で加入後初ゴールを決めた。ただその後にPKを与えてしまい、試合は1-1の引き分けに終わった。川崎はベンチスタートとなったものの、MFシルバン・ビドマーが負傷したため前半26分に緊急出場した。すると直後の同28分、FWベネディクト・ホラーバッハが左サイドから上げたクロスに大外で反応。GKの手前から左太ももで