川崎颯太がECLでマインツ加入後初ゴールも…その後PK献上でレフ・ポズナンとドロー
マインツのMF川崎颯太が11日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)リーグフェーズ第5節のレフ・ポズナン戦で加入後初ゴールを決めた。ただその後にPKを与えてしまい、試合は1-1の引き分けに終わった。
川崎はベンチスタートとなったものの、MFシルバン・ビドマーが負傷したため前半26分に緊急出場した。すると直後の同28分、FWベネディクト・ホラーバッハが左サイドから上げたクロスに大外で反応。GKの手前から左太ももで合わせたボールはゴールに吸い込まれ、先制点を奪った。
今季加入した川崎は11月30日のフライブルク戦でブンデスリーガ初先発を飾っており、続く前節は終盤からの出場になったが出場時間を増やしつつある中で加入後初ゴールとなった。
ところが川崎は前半37分、自陣ペナルティエリア内で伸ばした足が相手選手の左膝付近をかすめる形になって痛恨のPK献上。これを決められて追いつかれると、以降はスコアが動かず1-1でタイムアップを迎えた。途中出場の川崎は後半41分に交代で下がり、MF佐野海舟はフル出場した。
