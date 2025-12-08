12月7日に『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）の2時間スペシャルが放送され、2本の企画がオンエアされた。「新企画として『DASH100人食堂』がスタートしました。これは、地域の祭りやイベントなど、人の集まる場が減った過疎の街を盛り上げるべく、町の人を100人集めて、地元の食材を使った即興アイデア料理を作るというものです。山口県阿武町を舞台として、SixTONESの森本慎太郎さん、郄地優吾さん、なにわ男子の藤原丈