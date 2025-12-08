12月7日に『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）の2時間スペシャルが放送され、2本の企画がオンエアされた。

「新企画として『DASH100人食堂』がスタートしました。これは、地域の祭りやイベントなど、人の集まる場が減った過疎の街を盛り上げるべく、町の人を100人集めて、地元の食材を使った即興アイデア料理を作るというものです。山口県阿武町を舞台として、SixTONESの森本慎太郎さん、郄地優吾さん、なにわ男子の藤原丈一郎さん、大橋和也さんが出演しました。もうひとつの企画、恒例の『DASH島』では、元TOKIOの城島茂さんと森本さんが、手作り木造船で海へ出て別の島を目指したところで、番組は『続く』となりました」（スポーツ紙記者）

『ザ!鉄腕!DASH!!』らしい濃厚な企画の2本立てとなったが、X上では不満も少なくない。

《このタイミングで鉄腕DASH2時間スペシャルとは。しかもほとんどTOKIO出ない。つーか松岡くんプルとも出ない。どうなっちゃうんだろうなあ》

《楽しい部分もありつつ純粋に楽しめなくなってきたスペシャルだった…DASHからTOKIOのファンになったから番組の行く末を見ていこうと思う》

《昔はDASHのスペシャルといえばTOKIO5人勢揃いの企画やったものだが、今や1人もいないロケから始まるとは…。もちろん今5人集めろなどと無茶は言わんけど》

元TOKIOのメンバーで出演したのは、リーダーこと城島茂のみだったため、嘆きの声が相次いでいるのだ。今回のスペシャルは、オンエアのタイミングが悪かったと指摘するのは放送作家だ。

「11月26日には、元TOKIOメンバーの国分太一さんが、弁護士同伴のもとで記者会見をおこない、番組降板を告げる日本テレビ側の対応に“瑕疵（かし）”があったと訴えました。さらに11月末には、松岡昌宏さんがSTARTO ENTERTAINMENTを退所し、新たに立ち上げた『MMsun』での活動を始めています。松岡さんは複数の週刊誌のインタビューに応じ、日テレ側の対応を批判するような内容を語っています。その後に、松岡さんの出演のないスペシャルが放送され、タイミングの悪さを感じ取ったファンもいたようです」

新企画の「DASH100人村」では、新たな“過疎に悩む地域”の募集を呼びかけていたため、番組は継続を前提としているようにも見受けられていた。

「このところの『ザ!鉄腕!DASH!!』は、STARTO社の若手タレントが数多く出演しています。しかし10月、番組の常連だった『Aぇ! group』の草間リチャード敬太さんが、路上で下半身を露出した公然わいせつの疑いで逮捕され、番組を実質的に降板となりました。『DASH100人村』の企画などを見るに、今後も若い男性アイドルが、がんばる姿を見せる番組にシフトしたい方向性が感じられます。その場合、城島さんや松岡さんが出演を続けるのか卒業するかにも注目が集まります」（同前）

『ザ!鉄腕!DASH!!』は1995年11月に放送を開始し、2025年で30周年を迎える。TOKIOの番組として始まっただけに、特番にもかかわらず城島だけが出演する寂しい状況は、視聴者に複雑な感情を抱かせてしまったようだ。