ラ・リーガ 25/26の第14節 セビリアとベティスの試合が、12月1日00:15にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。 セビリアはアコル・アダムズ（FW）、アルフォンソ・ゴンサレス（FW）、ジェラール・フェルナンデス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）らが先発に名を連ねた。