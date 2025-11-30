CM起用社数は3位、CM露出量は前年45位から5位へビデオリサーチは28日、関東地区における「2025年の年間CM起用社数とCM露出のタレントランキング」を発表した。このランキングは、2025年のテレビCM出稿状況を基にタレントの露出時間や起用社数を集計したもので、ドジャースの大谷翔平投手が主要部門で上位にランクインする結果となった。大谷翔平は「起用社数」のランキングにおいて3位に入った。その起用社数は「21社」となり