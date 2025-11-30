CM起用社数は3位、CM露出量は前年45位から5位へ

ビデオリサーチは28日、関東地区における「2025年の年間CM起用社数とCM露出のタレントランキング」を発表した。このランキングは、2025年のテレビCM出稿状況を基にタレントの露出時間や起用社数を集計したもので、ドジャースの大谷翔平投手が主要部門で上位にランクインする結果となった。

大谷翔平は「起用社数」のランキングにおいて3位に入った。その起用社数は「21社」となり、前年の16社から21社に増加している。また、「CM露出量（秒数）」においても「194,175秒」を記録して5位となり、こちらは昨年の45位から大きくジャンプアップする形となった。起用社数、露出量ともに前年を上回る数字を残している。

ネット上のファンは、フィールド外で残した宣伝力に驚き。「マジで広告キングやん！」「大谷さんは契約料高いだろうけど元も取りやすいんだろうね」「1社の契約金がかなり大きいのにこの数なのが凄いと思う」「CMに起用したくなるのはよくわかる」「まさに金の卵」などのコメントが書き込まれた。

全体の順位に関しては、「CM起用社数」で川口春奈が1位を獲得し、4年連続の首位となった。また「CM露出量」では今田美桜がトップ。大谷は俳優やタレントが並ぶ中で、「起用社数」で3位、「CM露出量」で5位と、双方の部門でトップ5入りを果たした。

米経済誌「フォーブス」によると、大谷がスポンサーなどから得る“副収入”は1億50万ドル（約145億8700万円＝発表時レート）という。今回、フィールド外の影響力がCM起用社数などで明らかになった。



