牛丼チェーン「吉野家」やうどんチェーン「はなまるうどん」を運営する吉野家ホールディングス（以下、吉野家HD）は、牛丼・うどんに次ぐ「第3の柱」として“ラーメン事業”に注力している。2025年5月に発表された中期経営計画では、2024年度の売上高80億円から400億円へと引き上げ、店舗数も125店舗から500店舗に拡大する目標を立てている。すでに煮干醤油ラーメンの「せたが屋」や豚骨鶏ガラ醤油ラーメンの「ばり嗎」とい