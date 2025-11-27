ドジャースの大谷翔平投手（３１）が自身のインスタグラムで来年３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の出場を表明した際に米国の多数ファンが「引退発表」と受け止め、一時的に大騒動になっていたという。元メジャーリーガーらが出演する米マルチメディア・スポーツ番組「ファウル・テリトリー」が２５日（日本時間２６日）に徹底検証した。大谷は２４日（同２５日）にインスタグラムでＷＢＣ出場を発表