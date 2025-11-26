「熟年離婚」という言葉があるが、この言葉を聞いた時、読者はどんな夫婦をイメージするだろうか。多くの人が、夫が定年退職を迎えるであろう、60代以降の二人を想定しないだろうか。そして、たいてい「夫の定年退職後、これから夫婦二人での暮らしになるのが耐えられない。夫の退職金も手に入ったことだし、これから私は自由に自分の人生を生きる！」という妻側の意向が、端緒になっていると思ってはいないだろうか。数年前までは