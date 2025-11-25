お金持ちな人と、貧乏な人の間には、どんな違いがあるのでしょうか。本記事では、筆者が研究してきたことや経験から、お金持ちな人と貧乏な人の「もっとも大きな違い」について考えをまとめていきます。金持ちと貧乏になってしまう人の違い結論から書くと一番の違いは「お金を余らせる力」の有無だと筆者は考えています。つまり、「すくない支出で幸せに暮らしながら、社会貢献を通じて多くの収入を稼ぐチカラ」で、金持ちはこの力