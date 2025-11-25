テレビ朝日が２５日、都内の同社で定例社長会見を行い、西新社長らが出席した。同局系スーパー戦隊シリーズ最新作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」でのキャストの放送中の降板について、西社長は「子供向けの番組でもございますので、このような事案が発生したことについては誠に申し訳なく思っています」と謝罪した。同ドラマでは一河角乃／ゴジュウユニコーン役を俳優の今森茉耶が演じ、初の女性ブラック戦士として話題