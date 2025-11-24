24日未明、東京・足立区の製菓工場兼住宅で火事があり、男性1人が死亡しました。死亡したのは歌舞伎俳優の片岡亀蔵さんと身元が確認されました。警視庁と東京消防庁によりますと24日午前4時ごろ、足立区東伊興の住宅で「3階から煙が出ている」と近隣住民から119番通報がありました。現場は1階が製菓工場、2階と3階が住宅で、火は2時間ほどで消し止められましたが、火元の3階にいた男性2人が病院に搬送され、1人の死亡が確認されま