マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が19日、心と体の調整や大切さについて語りました。都内で株式会社ワコールが展開するコンディショニングウェアブランドのイベントに登場したイチローさんは、トークコーナーで自身の体の状態を知る大切さについて、「心技体という言葉があるんですけど、僕の中では順番が違う」と話します。「心技体だと順番は心からってなりがちなんだけど、本当は体が1番に来