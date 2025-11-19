ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 紅白初出場のaespa「きのこ雲ランプ」騒動めぐり反対署名が7万筆を超… 第76回NHK紅白歌合戦 aespa 炎上・批判 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 紅白初出場のaespa「きのこ雲ランプ」騒動めぐり反対署名が7万筆を超える 2025年11月19日 20時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと NHK紅白歌合戦への初出場が決まった「aespa」についてFLASHが伝えた メンバーが「きのこ雲」のようなランプの写真をSNSに投稿した騒動が物議に 紅白出場停止を求めるオンライン署名は7万筆を超えていると芸能記者は話す 記事を読む 関連の最新ニュース 第76回NHK紅白歌合戦 記事時間 紅白初出場のaespa「きのこ雲ランプ」騒動めぐり反対署名が7万筆を超える 記事時間 11/19 15:31 NHK、紅白出場発表のaespaに言及「ご出演していただけるんだろうと」 記事時間 11/19 06:05 aespa・ニンニンのキノコ雲ランプ投稿、NHKは認識した上で紅白出場を判断 おすすめ記事 〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍” 2025年11月17日 17時56分 カラスが郵便物くわえ飛び去る、配達バイクのカバー隙間から…日本郵便「差出人と受取人わからない」 2025年11月18日 18時36分 吉村洋文知事、中国政府による日本渡航自粛呼びかけに「中国人観光客だけに頼るビジネスモデル控えた方がいい」 2025年11月18日 18時6分 Perfume・あ〜ちゃんの結婚相手は吉田カバンの社長 創業者の理念「一針入魂」を受け継ぐ 2025年11月19日 3時0分 元TOKIO・山口達也 「骨が腐ってます」難病・大腿骨頭壊死を衝撃告白…「アルコール依存症」の講演で“贖罪”行脚 2025年11月18日 19時35分