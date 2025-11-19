遠藤の実力は間違いない。クラブの出場機会を増やしたいところだ(C)Getty Images日本代表の遠藤航は11月18日のボリビア代表戦でフル出場を果し、3-0の勝利に貢献した。シーズン開幕後、リバプールで故障にも見舞われたため、9月の米国遠征以来となる代表戦のピッチに立ち、これまでと同じくキャプテンマークを巻いてチームを牽引した。【動画】鎌田、町野、中村！2025年最終戦を彩った森保ジャパンのゴールラッシュを見るボ