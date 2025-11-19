遠藤航、代表戦フル出場も「満足はしていない」 リバプールでの出場減に現地が懸念「序列が下がっているのは明らかだ」
遠藤の実力は間違いない。クラブの出場機会を増やしたいところだ(C)Getty Images
日本代表の遠藤航は11月18日のボリビア代表戦でフル出場を果し、3-0の勝利に貢献した。シーズン開幕後、リバプールで故障にも見舞われたため、9月の米国遠征以来となる代表戦のピッチに立ち、これまでと同じくキャプテンマークを巻いてチームを牽引した。
【動画】鎌田、町野、中村！ 2025年最終戦を彩った森保ジャパンのゴールラッシュを見る
ボリビアとのゲームで守備的MFとして先発した遠藤は、先制点の起点にもなるなど攻守で躍動。リバプールでは満足に出場機会が得られない中で、久々に90分間のプレーとなったこの日、遠藤は試合を通して存在感を示していた。
だが、試合後の遠藤は取材の場において、自らへ向けた厳しいコメントを発している。森保一監督が日本代表で指揮を執った通算100試合目のゲームでの白星だったものの、キャプテンの言葉は喜びを表現するものばかりではなかったようだ。
リバプールメディア『THIS IS ANFIELD』が公式サイト上で遠藤のコメントを伝えた。
「節目の試合だったので勝てて良かったとは思いますが、完全に満足しているわけではありません。まずはクラブに戻って全力を尽くし、3月に皆さんに良い姿で再会できるように全力を尽くします」
次回の代表戦に向けその様に語っている遠藤のコメントを紹介する同メディアは、クラブでほとんど出場できていない現状や、代表での若手選手の台頭などを振り返り、「この状況は32歳にとって間違いなくフラストレーションの溜まるものだ」などと指摘する。
その上で同メディアは、遠藤の今後について、「クラブでの次の先発機会は、FAカップ3回戦まで来ないかもしれない」と予想。続けて、「しかし、アルネ・スロット監督がプレミアリーグやチャンピオンズリーグで起用する可能性は残っており、彼の意欲やリバプールの中盤の問題を考えれば、その判断は十分あり得るだろう」と見通している。
しかし一方ではその主張とともに、「アンフィールドでは高く評価されているものの、今シーズンは中盤での序列が下がっているのは明らかだ」と評し、リバプールで出場機会を得ることは困難であるとも説いている。
同メディアは、「この状況は、日本代表キャプテンとしてのエンドウが自身の将来を考えるきっかけとなる可能性がある」とし、さらに「以前、“クラブが『去れ』と言わない限り移籍はしない”と述べていたが、1月にもその選択を検討するかもしれない」などと去就への持論を並べた。
今季もプレミアリーグでの遠藤は、試合終盤でピッチに立つケースが殆どだ。シーズンも半ばに差し掛かり試合勘への影響も懸念される中、遠藤が自身の立ち位置を変えるため、実際に何らかの動きを見せることはあるのだろうか。