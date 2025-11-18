山形県内では、きょうもクマの目撃が相次いでいて、警察などが注意を呼びかけています。 【写真を見る】きょうも県内各地でクマ目撃県は "山形県版クマ対策パッケージ" を今月末までに実行 また県は今月末までにクマ対策を加速させるとしています。 きょう午前７時５０分ごろ米沢市芳泉町の芳泉大橋付近でクマ１頭が目撃されました。クマは柿の木に登っていたということです。 その後、クマの行方は分かっていません。