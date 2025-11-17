17日、大分県別府市にある立命館アジア太平洋大学で、母国で地震の経験が少ない留学生たち、起震車による揺れを体験しました。 【写真を見る】立命館アジア太平洋大学で留学生が起震車で地震体験防災意識高める取り組み この取り組みは、地震に慣れていない留学生に地震の恐ろしさや発生時の対処方法を知ってもらおうとAPU（立命館アジア太平洋大学）が開催しました。 留学生たちは起震車の「ユレルンダー」に乗り、東