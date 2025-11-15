15Æü¸á¸åÆÁÅç¸©°¤Æî»Ô¤Ç¾ÃÇÈ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾å¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤Æî»ÔÆá²ìÀîÄ®ÃæÅç¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å5»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡¢¡Ö¿Í¤¬³¤¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æµß½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤Î119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢60ºÐ¤¯¤é¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤òµß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÌó1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½õ¤±¤è¤¦¤È³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿